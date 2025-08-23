Voetbalclub verloot vakantiehuis om nieuw sportcomplex te kunnen bouwen

De meeste voetbalclubs in ons land hebben geen dikke portemonnee. Voor grote uitgaven moet vaak elk dubbeltje drie keer worden omgedraaid. Dat leidt soms tot opvallende acties: zo verlootten ze bij SV Borger ooit een Ferrari om een nieuw clubhuis te kunnen bouwen. En in Eenrum en Oude Bildtzijl gingen zelfs complete huizen, auto’s en vliegreizen in de loterij om de kas te spekken.

Ook in Bolsward pakken ze het groots aan. De accommodatie van SC Bolsward is zwaar verouderd en dus moet er dringend iets nieuws komen. De gemeente wilde meebetalen, maar dan moest de club zelf ook flink bijdragen. Bestuurder Hajo vertelt: "We zijn hier als club al jaren mee bezig, de accommodatie is zo verouderd. Dat kan echt niet meer. Maar dat kost geld, en het is lastig gebleken om de gemeente in beweging te krijgen."

"We hebben jarenlang van verschillende wethouders aan moeten horen: ga eerst eens fuseren met de andere clubs vlakbij, dan praten we verder. Nouja, dat gebeurde, we hebben onze plicht gedaan. Nu heeft deze wethouder gezegd: wij leggen een miljoen in, maar dan de gemeenschap ook. Dat is een hele goede deal die we samen hebben kunnen sluiten."

Dit huis in Markelo kun je winnen in de loterij van SC Bolsward.

Grote loterij

Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, organiseert SC Bolsward een grote loterij. De hoofdprijs? Een vakantiehuisje op park Hessenheem in Markelo in Drenthe. "Kijk, wij zijn ook maar vrijwilligers die niet weten hoe we zoiets in de politiek gedaan moeten krijgen," zegt Hajo. "Wij zaten te wachten op een uitdaging die we als normale vrijwilligers aan konden grijpen. Die hebben we nu, daar gaan we voor."

Van de 33.000 lootjes, die 33 euro per stuk kosten, is inmiddels al driekwart verkocht. Eind oktober vindt de trekking plaats.