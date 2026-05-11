NAC wint gestaakte wedstrijd, elf arrestaties rond duel met Heerenveen

Rond de gestaakte eredivisiewedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen zijn zondag elf mensen aangehouden. Dat meldt de politie maandag. De verdachten worden onder meer beschuldigd van het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, huisvredebreuk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

De politie had vooraf al signalen ontvangen dat mensen van plan waren de wedstrijd te verstoren. Daarom waren extra agenten aanwezig in het Rat Verlegh Stadion. De arrestaties vonden plaats voor, tijdens en na de wedstrijd. Een van de aangehouden personen bleek ondanks een stadionverbod toch het stadion te zijn binnengedrongen.

Wedstrijd gestaakt

Het duel werd in de 82e minuut definitief gestaakt door scheidsrechter Sander van der Eijk, nadat supporters van NAC voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. Op dat moment leidde NAC met 2-0.

Het restant van de wedstrijd werd maandag zonder publiek uitgespeeld in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. In de resterende minuten veranderde de stand niet meer.

NAC degradeert ondanks zege

De overwinning bleek uiteindelijk niet genoeg voor NAC. Door de resultaten op de andere velden wist de club zondagavond al dat degradatie uit de eredivisie onafwendbaar was. De ploeg won dit seizoen zes wedstrijden.

Boy Kemper maakte beide doelpunten voor NAC. Eerst scoorde hij vlak voor rust van afstand, later benutte hij een strafschop.

"Heel bijzonder dit", zei aanvoerder Kemper na afloop tegen ESPN. "Het is voor mij de eerste keer dat ik een thuiswedstrijd in een ander stadion speel. Het is verre van ideaal. Een 2-0-zege op Heerenveen is een goede prestatie, maar we hebben er niets meer aan. Een te klein doekje voor het bloeden bij een te grote wond."

Ook Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers was kritisch. "Het bevalt me niet, voor mijn gevoel verlies je nu twee keer. De wedstrijd werd op een vervelende manier gestaakt en dat wil niemand. Omdat het restant nu in Heerenveen was, scheelde het ons in ieder geval vier uur reistijd."