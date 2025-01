Meerdere sportgoksites kampen met storing tijdens Champions League

Meerdere sportgoksites kampten woensdagavond met een storing. Op Allestoringen.nl kwamen duizenden klachten binnen over TOTO, Unibet en Holland Casino.

Woensdagavond speelden achttien verschillende Champions Leaguewedstrijden tegelijkertijd. PSV en Feyenoord waren de Nederlandse clubs die in actie kwamen. PSV moest tegen Liverpool, Feyenoord tegen Lille OSC.

Er werd woensdagavond mogelijk veel gewed op de voetbalwedstrijden. De verschillende goksites kampten met een storing. Mensen hadden vooral problemen met inloggen.

Klachten

Op X klaagden veel mensen over de storingen. TOTO liet in reactie op berichten weten dat ze inderdaad kampten met een storing. "We doen ons best om het zo snel mogelijk op te lossen! Excuus voor het ongemak."