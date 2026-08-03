'Louis van Gaal staat open voor gesprek met KNVB over bondscoachschap'

Louis van Gaal staat mogelijk open voor een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Bronnen rond de 74-jarige trainer zeggen tegen De Telegraaf dat hij bereid is met de KNVB in gesprek te gaan als de voetbalbond zich meldt. Eerder lieten onder anderen Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag al weten niet beschikbaar te zijn voor het bondscoachschap.

Van Gaal was eerder drie keer bondscoach van Oranje en leidde het Nederlands elftal in totaal 63 interlands. Tijdens zijn laatste periode bleef de ploeg twintig wedstrijden op rij ongeslagen. Ook stond hij aan het roer tijdens het WK van 2022 in Qatar.

Oranje zoekt naar een nieuwe bondscoach nadat Koeman na het WK aangaf ermee te stoppen. Bij het afgelopen WK vloog Nederland er in de zestiende finale uit. Over de resultaten op het wereldtoernooi werd in Vandaag Inside fel gediscussieerd. Dat zie je in de video in dit artikel.

Geen last meer van gezondheidsproblemen

De bronnen zeggen tegen de krant dat de gezondheidsproblemen waarmee Van Gaal kampte achter de rug zijn en dat hij zich fitter voelt dan ooit. Ook zou het bondscoachschap goed bij hem passen, omdat hij alleen tijdens de interlandperiodes actief hoeft te zijn.

Volgens De Telegraaf kent Van Gaal bovendien een groot deel van de huidige selectie, volgt hij het internationale topvoetbal nog altijd op de voet en onderhoudt hij met meerdere internationals contact. Dat zou een eventuele terugkeer langs de lijn eenvoudiger maken als de KNVB besluit hem opnieuw als bondscoach te benaderen.