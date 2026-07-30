'Tijd begint te tikken voor KNVB: Arne Slot wil geen bondscoach worden'

Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer heeft de KNVB laten weten dat hij voorlopig actief wil blijven in het clubvoetbal en daarom niet de opvolger wordt van Ronald Koeman.

Volgens ingewijden staat het bondscoachschap van Oranje wel op het wensenlijstje van Slot, maar vindt hij dit niet het juiste moment om die stap te zetten. De clubloze trainer wacht af welke mogelijkheden zich de komende tijd in het clubvoetbal aandienen, schrijft Voetbal International.

Interesse van meerdere clubs

Sinds zijn vertrek bij Liverpool werd Slot in verband gebracht met meerdere clubs. Zo zouden AC Milan, Fulham en het Saudische Al-Ahli interesse hebben getoond, maar de Nederlandse trainer besloot geen van die aanbiedingen te accepteren.

Slot bouwde de afgelopen jaren een indrukwekkend cv op. Hij was hoofdtrainer van SC Cambuur, AZ, Feyenoord en Liverpool. Met Feyenoord veroverde hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. In 2025 werd hij kampioen van Engeland met Liverpool, maar een jaar later werd hij na tegenvallende resultaten ontslagen.

Na het vertrek van Ronald Koeman na het mislukte WK gold Slot als een van de belangrijkste kandidaten om het Nederlands elftal over te nemen. De KNVB zal nu op zoek moeten naar een andere bondscoach.