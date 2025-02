Lastige lotingen Europa League: Ajax tegen Frankfurt, AZ stuit op Tottenham

Ajax speelt tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League, AZ neemt het op tegen Tottenham Hotspur. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Ajax en AZ plaatsten zich donderdag via een tussenronde voor de strijd om de kwartfinales.

Ajax en AZ beginnen op donderdag 6 maart met een thuiswedstrijd aan de achtste finales. De returns zijn een week later in respectievelijk Duitsland en Engeland. Als Ajax en AZ allebei verder komen treffen ze elkaar in de kwartfinales.

Het Ajax van trainer Francesco Farioli schakelde Union Sint-Gillis in twee duels uit (3-2), en het AZ van coach Maarten Martens rekende af met Galatasaray (6-3). Eintracht Frankfurt en de Spurs wisten zich rechtstreeks voor de achtste finales te plaatsen.

Eintracht Frankfurt staat derde in de Bundesliga. De club verkocht vorige maand topscorer Omar Marmoush voor naar verluidt 80 miljoen euro aan Manchester City. Oud-verdediger Rasmus Kristensen van Ajax speelt voor Eintracht Frankfurt. Tottenham Hotspur is de nummer 12 van Engeland. Bij de Spurs staat de Nederlandse international Micky van de Ven onder contract.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP