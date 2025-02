Eigen doelpunten nekken FC Twente in Europa League ondanks bizarre slotfase

FC Twente is er niet in geslaagd de achtste finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Joseph Oosting verloor in de tussenronde na verlenging met 5-2 van het Noorse FK Bodø/Glimt. FC Twente had het eerste duel in Enschede nog met 2-1 gewonnen.

Na negentig minuten stond het nog 1-1 waarmee de Tukkers door zouden gaan in Europa. Nadat de Noren in de extra tijd twee keer hadden gescoord en zich daarmee leken te hebben verzekerd van een Europees vervolg maakte Sem Steijn de 3-2 waardoor een verlenging noodzakelijk werd. Daarin maakte Sondre Fet in de 111e minuut de 4-2, niet veel later gevolgd door een eigen doelpunt van Arno Verschueren.

Oosting kon in het hoge noorden een beroep doen op Ricky van Wolfswinkel. Dat was een meevaller want de aanvaller kampt met een teenblessure. Sam Lammers, net terug na een blessure, zat op de bank. Michel Vlap stond wel in de basis, twee dagen nadat hij vader was geworden van een zoon.

Doelpunten

De druk op het doel van Lars Unnerstall was groot in de openingsfase. Verdediger Jostein Gundersen was tweemaal dreigend met het hoofd, maar de Twente-doelman redde. Langzaam veranderde het spelbeeld. Met hulp van de thuisploeg kwam FC Twente in de 26e minuut op voorsprong. Uit een hoekschop van Vlap belandde de bal via verdediger Fredrik Sjøvold in het Noorse doel: 0-1.

In de 55e minuut kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Kasper Høgh benutte een strafschop na een overtreding van Gustaf Lagerbielke op oud-AZ'er Hakon Evjen. De druk nam toe. Unnerstall kon met moeite redden op een schot van Ole Blomberg. Bij een spaarzame Twentse aanval kopte Lagerbielke op de paal.

In blessuretijd dreigde het al mis te gaan voor de Tukkers. Eerst belandde de bal via Twente-verdediger Mees Hilgers in het eigen doel en nadat Brice Wembangomo de 3-1 had gemaakt leek het Europese avontuur van FC Twente voorbij. Tot in de zesde minuut van de extra tijd Steijn van dichtbij de bal binnentikte.

Slotfase

In de tweede helft van de verlenging kwam Lammers voorin Van Wolfswinkel aflossen. Hij zag al snel hoe Bodø de vierde treffer maakte. Fet schoot van dichtbij raak, een klap die Twente niet meer te boven kwam. Drie minuten later ging de bal via Verschueren nogmaals in het eigen doel: 5-2.

ANP