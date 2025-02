Melk, thee en honderden blikken knakworst: fans bij FC Twente steunen voedselbank

Feest bij FC Twente zondag. En niet alleen omdat de club met 2-0 won van RKC Waalwijk, maar ook omdat de voedselbank met een unieke actie bij het stadion nu weer honderden huishoudens blij kan maken met voedselpakketten.

Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen vroeg zondag supporters om wat te doneren. En dat is gelukt: honderden voedbalfans schonken voor de wedstrijd onder andere koffiepads, suiker, thee, houdbare melk, tientallen blikken knakworsten en grote hoeveelheden bloem.

"Het is een super goede actie", zegt een fan tegen Hart van Nederland. "Er zijn altijd mensen die het harder nodig hebben dan wij", zegt een ander. Cor Versteeg van Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen beaamt dat: "Er leven een miljoen mensen onder de armoedegrens. Wij proberen ze te helpen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Dankbaar

Vrijwilligers van de voedselbank stonden bij de hoofdingang van het stadion van FC Twente, de Grolsch Veste. De club heeft supporters gevraagd producten uit het specifieke boodschappenlijstje mee te nemen. Zelf doneert de voetbalclub tweehonderd blikken knakworst.

Versteeg is de fans ontzettend dankbaar. "Normaal staan we bij de lokale supermarkt en dit is de eerste keer dat we het doen bij FC Twente. Al die donaties maken me heel erg blij. We kunnen straks voor een week eten uitgeven en ervoor zorgen dat zo'n 300 tot 350 huishoudens een maaltijd op tafel kunnen zetten."