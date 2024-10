Gea leeft in armoede, maar helpt anderen overleven: 'Ik ken de schaamte'

Gea Topelen uit Groningen ziet dagelijks de schrijnende gevolgen van armoede in Nederland. Ze is eigenaar van Gea's Weggeefwinkel en heeft duizenden gezinnen in haar bestand staan. Volgens haar komt de nieuwe meetmethode voor armoede totaal niet overeen met de werkelijkheid.

De nieuwe meetmethode maakt duidelijk wie daadwerkelijk arm zijn en niet alleen op papier. Een groep die er nu bijvoorbeeld uitgefilterd wordt, is de groep zelfstandigen met een flink vermogen. Huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens, maar genoeg vermogen om een jaar lang de noodzakelijke uitgaven te doen, zijn niet arm. Dit leidt tot een aanzienlijk lager aantal mensen onder de armoedegrens dan voorheen.

Veertig man staat te wachten

"Als je ziet wat er bij mij voor de deur staat, zeg je niet dat armoede naar beneden is gegaan. Dat gaat er bij mij niet in", zegt Gea stellig tegen Hart van Nederland. De eigenaresse van de weggeefwinkel gaat wekelijks om 13.00 uur open. "Maar om 11.30 uur staat er veertig man voor op het plein te wachten totdat ze naar binnen mogen." In haar winkel biedt ze van alles gratis aan: van kleding tot huishoudelijke apparaten en van speelgoed tot menstruatieproducten.

Hulp vragen

Op dit moment heeft Gea 3633 mensen in het systeem staan. "Echt vreselijk. Ze komen overal vandaan, zelfs uit Duitsland. Het is echt nodig, want mensen hebben niks." Gea weet als geen ander hoe dat is, want ze leeft zelf ook onder de armoedegrens. "Ik heb vanaf mijn 18e al een uitkering. Ik ken de schaamte. Ook ik loop elke week bij de voedselbank om mijn eten op te halen. Het is niet leuk."

Hulpvraag neemt toe

Het Armoedefonds ziet dat het aantal mensen dat hulp vraagt bij armoedehulporganisaties toeneemt. De nieuwe cijfers mogen volgens directeur van het Armoedefonds Henk de Graaf dan ook "geen vrijkaart" zijn voor het kabinet "om niet in actie te komen". De stichting vindt het "spannend" wat de nieuwe rekenmethode voor de praktijk gaat betekenen en ze is bezorgd over hoe het uitpakt voor mensen met hoge zorgkosten of schulden, "zeker nu de energietoeslag wegvalt".