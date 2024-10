Minder Nederlanders leven onder armoedegrens door nieuwe rekenmethode

Als er na het betalen van de vaste lasten (wonen, energie en zorg) te weinig geld overblijft voor andere basisbehoeften, dan wordt een huishouden als arm gezien. Waar de armoedegrens voor een huishouden ligt, is afhankelijk van het soort huishouden. Hoe meer mensen, hoe meer er nodig is voor de minimale levensbehoeften. Op basis van de nieuwe methode is de armoedegrens in 2023:

• Voor een alleenstaande: € 1.510 netto per maand, bij een huur van € 590 en energielasten van € 145. • Voor een paar met twee kinderen tot en met 12 jaar: € 2.535 netto per maand. • Voor een tweeoudergezin met twee puberkinderen: € 2.910 netto per maand. • Voor een eenoudergezin met twee pubers: € 2.500 netto per maand.

Als het huishouden een vermogen (en daarmee een financiële buffer) heeft dat hoger is dan de armoedegrens op jaarbasis, dan is er geen sprake van armoede. Voor een alleenstaande lag dat bedrag in 2023 op € 18.145, voor een stel met twee jonge kinderen was dat € 30.405.