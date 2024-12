Hobbybakster Jolentha bakt brownies voor ruim honderd gezinnen in decemberstress

Nog even en dan staat Sinterklaas weer voor de deur met zijn cadeautjes. Voor je het weet zitten we daarna met de hele familie weer rond de tafel tijdens Kerst. Maar helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. De decembermaand kan voor mensen ook voor stress zorgen, omdat niet iedereen het geld heeft voor dure feestdagen. Jolentha Zaat wil juist die mensen helpen. Ze is een inzamelingsactie gestart voor de Voedselbank in Westland. Maandag begon ze met het bakken van 600 brownies.

Na een tijd van tegenslagen vond Jolentha haar rust in bakken en koken. "Dat wat ik vond in bakken, wilde ik graag delen met mensen die mijn hulp konden gebruiken", legt Jolentha uit. Zo kwam ze op het idee om een box te maken met strooigoed en zelfgemaakte brownies. De boxen zijn bedoeld voor de 170 huishoudens, 600 mensen, die klant zijn bij de Voedselbank in Westland.

Jolentha besloot een crowdfundingsactie te starten met als doel 2500 euro. Al snel bleek de belangstelling groot en haalde ze in totaal zo'n 4500 euro op.

Dat zulke acties van particulieren belangrijk zijn voor de Voedselbank bevestigt Henk Staghouwer, voorzitter van Voedselbank Nederland: "Rond deze dagen verdienen onze klanten net even dat beetje extra aandacht."

Elkaar helpen

Landelijk regelt de Voedselbank dat hun klanten een soort kerstpakket krijgen rondom de feestdagen, maar elk particulier initiatief is meer dan welkom volgens de voorzitter. "Er wordt altijd gezegd dat we lijden onder een individualisering, maar ik zie toch wel dat we echt heel erg bereid zijn om elkaar te helpen. Dat is heel mooi om te zien!"

Jolentha heeft inmiddels de box kunnen aanvullen met meer dan alleen brownies. Een zak pepernoten van de bakker en een waardebon van de groenteboer zullen onder andere onderdeel zijn van het pakketje. Van alle kanten krijgt de hobbybakster hulp: familie en vrienden staan maandag en dinsdag allemaal paraat om de klanten van de Voedselbank het gevoel te geven dat er aan ze gedacht wordt. Donderdag 5 december worden de pakketten uitgedeeld.