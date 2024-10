Boer Kees blijft met 100 ton sperziebonen zitten: 'Ze hebben liever goedkope groente uit Afrika'

Iedereen moet zijn eigen boontjes doppen, luidt het gezegde, ofwel: goed voor zichzelf zorgen. Maar voor boer Kees Schoenmakers uit Vessem wordt deze uitdrukking ook letterlijk de waarheid, want hij kan zijn enorme oogst van 100.000 kilo sperziebonen aan de straatstenen niet kwijt.

Het valt de Brabantse bonenboer rauw op z'n dak. "Ga maar na", zegt Kees tegen Hart van Nederland, "Al vanaf de jaren negentig doe ik zaken met dezelfde inkoper die dus al decennialang de complete sperziebonenoogst van mij opkoopt. Maar dit jaar is er helemaal geen animo voor omdat de supermarkten aan wie hij doorverkoopt massaal Marokkaanse sperzieboontjes hebben ingekocht. Heel frustrerend. Oké, het is een gentleman's agreement, een afspraak die niet zwart op wit op papier staat. Maar toch, ik zit nu met een omzetverlies van 50.000 euro."

Maar Erik Martens van de Land- en Tuinbouw Organisatie Zuid-Nederland relativeert de uitspraken van boer Kees. "De supermarkten kopen al jarenlang óók boontjes uit bijvoorbeeld Marokko en dat doen zij om risico te spreiden. Stel je voor dat een hele sperziebonenoogst mislukt, wat dan? Dan zit de klant zonder en loopt iedereen omzet mis. Bovendien is het ook vaak een cosmetische zaak. Boontjes die er perfect uitzien worden nu eenmaal beter verkocht dan half mislukte, kromme."

Goedkoper

Daar is boer Kees het mee oneens. "Het gaat niet om cosmetisch. Die Marokkaanse sperziebonen zijn gewoon veel goedkoper om te importeren. En dus blijft er voor de supermarkten meer aan de strijkstok hangen. Ik hoor dit ook van andere boeren en tuinders om me heen. Iedereen heeft de mond vol van milieu en duurzaam en eigen teelt, maar ondertussen gaat het alleen maar om het grote geld."

Gelukkig komt er toch nog wat hulp uit onverwachte hoek. Het anti-verspillingscollectief No Waste Army heeft zich ontfermd over een gedeelte van de sperziebonen. 'Legerleider' Frank Haagen: "Die worden verwerkt tot saus of bijvoorbeeld soep en komen te koop in ons volgende voedselpakket, dat je eens per kwartaal bij ons kunt kopen. En vanaf vandaag komt een gedeelte ook terecht bij de voedselbanken. Want daar is men maar wat blij met eerlijk voedsel van Hollandse bodem."