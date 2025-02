AZ speelt gelijk bij Galatasaray (2-2) en staat in achtste finales Europa League

AZ heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Alkmaarders speelden in Istanbul gelijk tegen Galatasaray (2-2) en dat was na de thuiszege van vorige week van 4-1 ruimschoots genoeg. Voor een plek in de kwartfinales neemt AZ het op tegen Manchester United of Tottenham Hotspur. De loting is vrijdag.

Een tegenvaller voor AZ was het geblesseerd uitvallen van Sven Mijnans in de beginfase van het duel. De middenvelder, die bij afwezigheid van Jordy Clasie de aanvoerdersband droeg, werd in de elfde minuut vervangen door Zico Buurmeester.

Galatasaray wilde AZ voor de eigen fanatieke aanhang overrompelen. Het elftal van trainer Maarten Martens liet dat niet gebeuren. Kristijan Belic zette AZ na een klein kwartier spelen bijna op voorsprong. Oud-Ajacied Davinson Sánchez blokte het schot net voor de lijn. Kort daarna redde AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro knap op een schot van Roland Sallai. Hij tikte de bal net naast de goede kant van de paal.

Goals

AZ was beter en een doelpunt kon niet uitblijven. Kort voor rust werkte Seiya Maikuma de bal via de Braziliaan Gabriel Sara in het doel: 0-1.

In de beginfase van de tweede helft verdween de laatste hoop bij Galatasaray helemaal. De ingevallen Denso Kasius schoot in de 55e minuut van buiten het strafschopgebied fraai raak (0-2). Spits Victor Osimhen scoorde direct daarna tegen en Sallai maakte in de 70e minuut gelijk: 2-2. Verder liet AZ het niet komen. De huidige nummer 5 van de Eredivisie liet in de slotfase nog enkele goede kansen op de winnende treffer liggen.

ANP