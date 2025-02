Ajax houdt heroïsch stand met tien man en is door in Europa League

Ajax heeft met de grootst mogelijke moeite de achtste finales van de Europa League bereikt. De club verloor thuis na verlenging van Union Sint-Gillis (1-2), maar dat was net genoeg na de overwinning van vorige week in Brussel (2-0).

Coach Farioli gunde veel basisspelers rust in de Johan Cruijff ArenA. Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Anton Gaaei, Mika Godts en Bertrand Traoré ontbraken in de basis met het oog op de strijd om de bovenste plaatsen van de Eredivisie. Lucas Rosa, Oliver Edvardsen, Christian Rasmussen en Jorthy Mokio hadden wel een basisplaats, net als vorige week in Brussel.

Union geloofde na de verloren thuiswedstrijd nog in een goed resultaat. Ajax begon zwak en verloor veel duels zonder onder anderen de zieke Youri Baas en Brian Brobbey en de geblesseerde Wout Weghorst. Dat veranderde niet na de openingstreffer van Kevin Mac Allister, die in de zestiende minuut raak kopte. Ook na een afgekeurd doelpunt van Sofiane Boufal, die buitenspel stond, bleef de thuisploeg onoplettend.

Ajax kwam in de 27e minuut echt in de problemen toen Davy Klaassen een schot van Ousseynou Niang met zijn arm blokte en een strafschop veroorzaakte. De middenvelder kreeg rood en Promise David benutte de penalty (0-2). Taylor verscheen voor rust in het veld als vervanger voor de geblesseerde Rasmussen. Steven Berghuis, Daniele Rugani en Edvardsen maakten in de rust plaats voor Traoré, Ahmetcan Kaplan en Gaaei.

Ajax onder druk

Met vijf verdedigers bleef Ajax na rust onder druk staan. De thuisploeg gaf geen heel grote mogelijkheden weg, maar bleef zelf vrijwel ongevaarlijk, op een schot van Traoré na. Ajax knokte zich naar een verlenging, waarin het na drie minuten toesloeg. Taylor mocht een strafschop nemen na een handsbal van Christian Burgess. De middenvelder, vorige maand ook al beslissend tegen Feyenoord, besliste het tweeluik met een geplaatst schot. Ajax wankelde daarna nog maar bleef, soms met enig geluk, overeind.

Ajax treft op 6 maart in de achtste finales Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

Hart van Nederland/ANP