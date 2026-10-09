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Jonge fan (13) krijgt vijf jaar stadionverbod na selfie met Tijjani Reijnders

Jonge fan (13) krijgt vijf jaar stadionverbod na selfie met Tijjani Reijnders

Voetbal

Vandaag, 13:56

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Een jonge voetbalfan die tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland het veld op rende om een selfie te maken met Tijjani Reijnders, heeft een landelijk stadionverbod van vijf jaar gekregen. Daarnaast moet de minderjarige een boete van 100 euro betalen.

Dat heeft de KNVB besloten. De boete van 100 euro is het standaardbedrag dat de voetbalbond oplegt aan minderjarigen die de regels overtreden.

Mogelijk veel grotere boete

Mogelijk blijft het daar niet bij. Als de UEFA de KNVB een boete oplegt vanwege het incident, wil de Nederlandse voetbalbond die kosten verhalen op de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jonge veldbetreder.

"Op het veld wordt topsport bedreven en de spelers moeten dit veilig en ongehinderd kunnen doen. Daarom is het betreden van het veld door bezoekers streng verboden. Dat staat op meerdere plaatsen in het stadion aangegeven", laat een woordvoerder van de KNVB weten.

De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland eindigde uiteindelijk in een 1-1-gelijkspel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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