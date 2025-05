Groningen-hooligans roepen op wedstrijd te verstoren als Ajax gaat winnen

Bij de politie en gemeente Groningen zijn zorgelijke berichten binnengekomen over hooligans van FC Groningen die de wedstrijd willen verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden in stadion Euroborg. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Omdat het in het verleden tussen de twee clubs al eens is misgegaan, wordt de wedstrijd door de veiligheidsdriehoek gezien als een risicoduel. Voor het eerst in de geschiedenis van FC Groningen zal er dus ID-controle gaan plaatsvinden bij de ingang van het stadion.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De maatregel is nodig om ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van woensdagavond te voorkomen, dan wel minimaliseren. De kans is namelijk groot dat Ajax er in de Euroborg met de winst vandoor gaat.

Oproep tot verstoring

Om de mogelijke verstoring te realiseren zouden hooligans van FC Groningen de hulp zijn hebben ingeroepen van fanatieke supporters van Belgische club Beerschot, waar de Groningse hooligans een goede verstandshouding mee hebben. Van die berichten zijn de club, de gemeente en de politie inmiddels op de hoogte.

De groepen in kwestie hebben zich in de Euroborg al meerdere malen misdragen. Zo is het veld bestormd, zijn er klappen uitgedeeld aan een speler en steward en was er sprake van vuurwerkoverlast. De laatste thuiswedstrijd tegen Ajax, in 2023, werd zelfs gestaakt. Maar ook Ajaxsupporters gaan de confrontatie niet uit de weg, zo hebben meerdere van hen geprobeerd om in het thuisvak van FC Groningen te kunnen zitten tijdens de westrijd.

Bovendien wordt de wedstrijd op een ongelukkig moment gespeeld, namelijk in de avond. Normaliter worden 'risicowedstrijden' op zondagmiddag gespeeld, wanneer er nog daglicht is. Het gebrek aan daglicht zou mogelijk kunnen bijdragen aan de escalatie wegens onoverzichtelijkheid. Als kers op de taart is er sprake van verminderde politiecapaciteit wegens kermis in de binnenstad en de opkomende NAVO-top in Den Haag.