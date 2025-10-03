Terug

Cambuur wil geen Nederlandse vlaggen meer in stadion om 'politieke lading'

Voetbal

Vandaag, 18:37

Voetbalclub Cambuur wil dat het tonen van Nederlandse vlaggen tijdens wedstrijden stopt. Voor de thuiswedstrijd tegen FC Emmen heeft de Friese club haar achterban opgeroepen om "politiek buiten het stadion te houden". Dat meldt Cambuur in een persbericht.

Sinds het overlijden van de 17-jarige Lisa, die in augustus in Amsterdam op weg naar huis werd doodgestoken, laten supporters in het betaald voetbal in de zeventiende minuut Nederlandse vlaggen zien. Ook bij Cambuur wilden supporters dit vrijdag opnieuw doen.

Op meerdere manieren wordt stilgestaan bij de dood van Lisa. Zo werden op meerdere plekken stille fietstochten gehouden, zoals in Middelburg:

Club ziet actie als politiek geladen

De clubleiding zegt dat het tonen van de vlag "een op het oog onschuldig gebaar" lijkt, maar dat het inmiddels een politieke lading heeft gekregen. Cambuur benadrukt dat het stadion een plek moet zijn waar iedereen welkom is. "Hierbij onthouden we ons als club van elke politieke kleur en voorkeur en we roepen onze achterban op om hetzelfde te doen", aldus de club.

Volgens Cambuur kan de vlag juridisch niet verboden worden, maar vindt de club dat dit soort uitingen niet thuishoren op de tribunes.

Door ANP

