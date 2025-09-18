Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Eerste zitting in zaak over dood Lisa eind november

Eerste zitting in zaak over dood Lisa eind november

Rechtszaak

Vandaag, 17:22

Link gekopieerd

De eerste openbare zitting tegen de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa is op 25 november. Dat meldt de rechtbank Amsterdam. De jonge vrouw werd in de nacht van 19 op 20 augustus omgebracht in Duivendrecht. Ze was toen op de fiets onderweg van Amsterdam naar haar huis in Abcoude.

De verdachte werd opgepakt in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Behalve van de moord op Lisa wordt hij ook verdacht van een verkrachting in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

Na de moord op Lisa werden er op meerdere plekken stille fietstochten gehouden, zoals bijvoorbeeld in Middelburg. Dit om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat:

Stoet aan fietsen door Middelburg voor overleden Lisa (17)
1:11

Stoet aan fietsen door Middelburg voor overleden Lisa (17)

Voorbereidende zitting

De man zegt dat hij afkomstig is uit Nigeria. Het Openbaar Ministerie meldde begin september dat nog niet met zekerheid vaststond waar hij precies vandaan komt.

De zitting begint om 09.30 uur en is een voorbereidende zitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat wel gebeurt, is nog onbekend. Verdere details over de zitting zijn nog niet bekendgemaakt.

ANP

Lees ook

Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht
Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.