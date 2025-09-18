Eerste zitting in zaak over dood Lisa eind november

De eerste openbare zitting tegen de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa is op 25 november. Dat meldt de rechtbank Amsterdam. De jonge vrouw werd in de nacht van 19 op 20 augustus omgebracht in Duivendrecht. Ze was toen op de fiets onderweg van Amsterdam naar haar huis in Abcoude.

De verdachte werd opgepakt in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Behalve van de moord op Lisa wordt hij ook verdacht van een verkrachting in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

Na de moord op Lisa werden er op meerdere plekken stille fietstochten gehouden, zoals bijvoorbeeld in Middelburg. Dit om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat:

1:11 Stoet aan fietsen door Middelburg voor overleden Lisa (17)

Voorbereidende zitting

De man zegt dat hij afkomstig is uit Nigeria. Het Openbaar Ministerie meldde begin september dat nog niet met zekerheid vaststond waar hij precies vandaan komt.

De zitting begint om 09.30 uur en is een voorbereidende zitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat wel gebeurt, is nog onbekend. Verdere details over de zitting zijn nog niet bekendgemaakt.

ANP