Ravage bij oud Cambuurstadion: brand, dug-outs vernield en stoelen losgerukt

In het oude stadion van SC Cambuur in Leeuwarden zijn zaterdagavond flinke vernielingen aangericht. Er zijn ruiten ingegooid, stoelen van tribunes gerukt, dug-outs in elkaar getrapt en er is brandgesticht. Ook is er met fatbikes over het veld gereden. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Volgens de krant zou er aan het begin van de avond een oproep geplaatst zijn in een appgroep om afscheid te nemen van het oude stadion. Het nieuwe stadion werd die middag nog officieel geopend met een wedstrijd tegen Feyenoord.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen Hart van Nederland dat uiteindelijk tientallen mensen op de been waren. Sloten werden opengebroken waardoor de groep mensen naar binnen kon, aldus de Leeuwarder Courant. Daarna is flink huisgehouden. Op beelden bovenaan dit artikel en hieronder is de ravage duidelijk te zien.

De politie was aanwezig, maar er is niemand aangehouden, zegt de woordvoerder. In plaats daarvan is de politie met de mensen in gesprek gegaan. Daarna is iedereen vertrokken. Inmiddels zijn op last van de gemeente dubbele dranghekken voor de hoofdingang van het stadion geplaatst. Het water en de stroom zijn afgesloten, schrijft de krant.

Het is nog niet duidelijk of de eigenaar van het terrein aangifte heeft gedaan. Het stadion wordt binnenkort helemaal afgebroken. Op die plaats verrijst een woonwijk.