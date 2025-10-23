Feyenoord-Panathinaikos toch in de avond vanwege vroege storm

De aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos in de Europa League is uitgesteld naar 21.00 uur. Dat meldt Feyenoord op de eigen website.

De UEFA, lokale autoriteiten, veiligheidsdiensten en beide clubs hebben besloten het duel met een paar uur uit te stellen vanwege extreme weersomstandigheden die zijn voorspeld.

Vanaf donderdagmiddag geldt code oranje in de westelijke kustprovincies van Nederland. Er is daar kans op zeer zware windstoten. Eerder meldde het KNMI dat code oranje donderdagavond pas van kracht zou worden vanwege de storm Benjamin.

Daarom werd het aanvangstijdstip van het duel tussen Feyenoord en Panathinaikos woensdagavond al vervroegd van 18.45 uur naar 16.30 uur. Omdat de storm nu eerder dan verwacht Nederland bereikt, trappen beide clubs nu om 21.00 uur af.