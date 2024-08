FC Utrecht-fans des duivels om collectieve straf: 'Straf daders, niet iedereen'

Supporters van FC Utrecht zijn zwaar teleurgesteld. Omdat een groep zich flink misdragen heeft na afloop van de play-offs tegen Go Ahead Eagles in mei, mag er nu bij de eerste wedstrijd van het seizoen geen publiek aanwezig zijn. Onrechtvaardig, zeggen de supporters, want: "Een kleine groep verpest het voor de rest".

En daarom lopen nu enkele honderden supporters, veelal aangesloten bij de officiële supportersvereniging SVFCU, mee in een protestmars voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Van het Oude Stadhuis tot het Ledig Erf loopt de tocht, op het eindpunt gaan ze vervolgens na een uur demonstreren de wedstrijd op schermen volgen.

Zorgen

De straf is opgelegd door de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, die zegt zich grote zorgen te maken over het toenemende geweld, niet alleen bij het voetbal maar ook bijvoorbeeld protesten en demonstraties. De gemeente was op de hoogte van de mars, die goed is verlopen.

Teun den Hartog, voorman van de supportersvereniging, baalt dat hij zijn club niet kan steunen. Hij pleit voor "een dadergerichte aanpak." Collectief straffen heeft volgens de FC Utrecht-fan geen zin. "Wij zeggen ook: pak de mensen aan die het veroorzaken. Dat moet je doen. De club heeft maatregelen genomen, waar we net als met de politie continu contact hebben."

Diverse maatregelen

Hij stelt dat er meerdere voorstellen van hun kant uit zijn gedaan. "Bijvoorbeeld: laat nou alleen de seizoenskaarthouders binnen. Dan heb je de mensen die écht voor de club zijn en die staan geregistreerd. Maar ook zijn er netten opgehangen. Heel veel daders zijn opgepakt. Dus laat die goedwillende supporter nou wel naar binnen."

Den Hartog besluit: "De daders moet je aanpakken. Daar is iedereen het over eens. Maar niet alle andere mensen medeverantwoordelijk maken."