Echte clubliefde kent geen afstand, blijkt uit seizoenkaartoverzicht van KNVB

FC-Twente-supporters wonen in Enschede, die van Top Oss in... nou ja... Oss. En Feyenoorders natuurlijk in Rotterdam. Toch? Nou, niets is soms minder waar. Voor het eerst in dik 10 jaar heeft de KNVB weer onderzoek gedaan naar het aantal seizoenkaarten. Wat blijkt? Van de drie traditionele topclubs is PSV de meest lokale. Maar dat wil niet zeggen alle fans op steenworp afstand van het stadion wonen...

Sterker nog: je mag flink hard gooien als je vanaf het Philips Stadion de woning van Herman Kemper wil raken. Hij woont namelijk in Den Helder. Een plaats, diep in Noord-Holland, met minder dan vijf PSV-seizoenkaarthouders. Of het er dan vier, drie, twee of één zijn is niet met zekerheid te stellen, aldus de KNVB. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Herman de enige is.

En fan van de Eindhovense club is hij zeer zeker. Hij maakt namelijk bij iedere thuiswedstrijd de rit naar de Brabantse stad. "Het is 2,5 uur heen en 2,5 uur terug. Ik zeg altijd zo: het is langer van Eindhoven naar Den Helder dan van Den Helder naar Eindhoven. Ik kom daar vaker dan dat mijn familie hier naartoe komt. Die vinden Den Helder namelijk echt heel ver", zegt hij terwijl hij buldert van het lachen.

In zijn hart, heel diep

Gek is het overigens niet dat hij zo'n fan is van PSV. Herman heeft tot zijn 17de in Eindhoven gewoond en is daarna vanwege zijn werk naar Den Helder verhuisd. Maar hij mag dan wel weg zijn uit het zuiden, de club vergeet hij nooit meer. "Mensen zeggen wel eens dat voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven is. En dat is ook zo. Maar PSV zit in mijn hart. En dat zit heel diep."

Zelf zien waar jouw favoriete club de meeste seizoenkaarthouders heeft? De KNVB heeft een compleet overzicht online gezet, voor zover de data beschikbaar is.