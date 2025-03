PSV trakteert fans op gratis tickets Londen na CL-blamage

PSV heeft besloten een gebaar te maken richting de eigen supporters, naar aanleiding van de teleurstellende prestaties van de afgelopen weken. De clubleiding spreekt haar waardering uit voor de loyaliteit van de fans, die ondanks de pijnlijke 1-7-nederlaag in het Philips Stadion massaal naar Londen zijn gereisd voor de uitwedstrijd tegen Arsenal.

Als blijk van dank vergoedt PSV de kosten van het toegangsbewijs voor die wedstrijd, meldt het Eindhovens Dagblad. In totaal gaat het om zo’n 200.000 euro, aangezien circa 3.000 supporters aanwezig zijn en ieder 68 euro voor een ticket heeft betaald. De club neemt deze kosten op zich; de reis- en verblijfskosten blijven voor rekening van de supporters zelf.

Aan het begin van dit Europese seizoen waren PSV-supporters niet blij met de reclame van Ziggo. Waarom dat zo is zie je in de video bovenaan dit artikel.

Krachtig signaal

Binnen de clubleiding was er brede overeenstemming dat er iets moest gebeuren. Sinds de winterstop draait PSV stroef in de Eredivisie, miste het een plek in de bekerfinale en leed het vorige week ook een zware nederlaag in het Champions League-toernooi. Voor de directie was dit hét moment om een krachtig signaal af te geven richting de trouwe achterban.