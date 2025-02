PSV morst opnieuw kostbare punten in thuisduel met Willem II

PSV heeft opnieuw punten verloren in de Eredivisie. De kampioen uit Eindhoven verspeelde tegen Willem II een voorsprong en moest genoegen nemen met een gelijkspel (1-1).

PSV staat nog steeds bovenaan, met een voorsprong van 3 punten op Ajax dat wel twee duels minder heeft gespeeld. De club uit Amsterdam speelt zondag een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het leek even alsof Noa Lang PSV naar een nipte zege zou leiden. De vleugelaanvaller nam na ruim een uur een voorzet van de ingevallen Ivan Perisic in een keer uit de lucht en schoot prachtig raak (1-0). Maar Mickaël Tirpan bracht de bezoekers uit Tilburg in de 83e minuut op gelijke hoogte (1-1).

Eindhovenaren laten flink wat punten liggen

PSV is geen schim meer van de ploeg die in de eerste helft van het seizoen de Eredivisie domineerde. De ploeg won na de winterstop alleen van NAC Breda (3-2) in de competitie en verloor ook punten tegen AZ (2-2), PEC Zwolle (3-1) en NEC (3-3). Willem II pakte na de winterstop voor het duel met PSV alleen een puntje tegen Feyenoord (1-1).

PSV-trainer Peter Bosz vond dat Ryan Flamingo rust kon gebruiken en hij mist nog altijd de geblesseerde Olivier Boscagli. De coach van de landskampioen liet de centrale verdedigers Adamo Nagalo en Armando Obispo aan het duel met Willem II beginnen. Linksback Tyrell Malacia, afgelopen week overgekomen van Manchester United, verscheen meteen aan de aftrap. De oud-speler van Feyenoord hield het bijna tachtig minuten vol. Bosz spaarde aanvankelijk Mauro Júnior en Ismael Saibari net als Flamingo met het oog op het uitduel van dinsdag met Juventus in de Champions League.

Beide ploegen leverden voor rust geen spektakel. De beste kans in de eerste helft was voor Willem II. Rechtsback Tirpan was aan de aandacht van Noa Lang ontsnapt, maar schoot voorlangs. PSV kwam niet verder dan een schot van Guus Til dat vlak voor het rustsignaal in de handen van keeper Thomas Didillon-Hödl belandde. Trainer Bosz bracht direct na rust de linksbenige Mauro Júnior voor rechtsback Karsdorp. Hij haalde na een uur Johan Bakayoko, Jerdy Schouten en Nagalo naar de kant voor Perisic, Saibari en Flamingo. Perisic stond nog geen twee minuten in het veld toen hij Lang zag vrijstaan. De buitenspeler nam de bal op zijn voet en schoot prachtig raak (1-0). Een nipte zege leek in de maak, totdat Tirpan de ingevallen verdediger Wessel Kuhn aftroefde en gelijk maakte.