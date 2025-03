Aanvaller Lucas Pérez is speler van PSV met actieve tuberculose

De mysterieuze speler van PSV met actieve tuberculose blijkt Lucas Pérez te zijn. Dat bevestigen bronnen rond de club aan het ANP, na eerdere berichtgeving van onder meer De Telegraaf. De Spaanse spits is 36 jaar oud en werd pas recent aan de selectie toegevoegd.

PSV wilde de identiteit van de zieke speler aanvankelijk geheim houden, uit privacyoverwegingen. Wel maakte de club eerder bekend dat de betrokken speler het “naar omstandigheden goed” maakt. Ook zouden er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat anderen in zijn omgeving besmet zijn geraakt.

Vaccinatie tegen tuberculose wordt in Nederland alleen gegeven aan jonge kinderen van wie minstens één ouder geboren is in een land waar tuberculose veel voorkomt. Ellen Kielestijn vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Haar zoon overleed aan een mazeleninfectie. In de video bovenaan vertelt ze haar verhaal.

Tijdelijke vervanger

Lucas Pérez werd eind februari door PSV aangetrokken als tijdelijke vervanger van de geblesseerde Ricardo Pepi. De ervaren aanvaller speelde voorheen onder meer bij Arsenal, West Ham United en Deportivo La Coruña. In Spanje kwam hij ook uit voor clubs als Cádiz en Elche.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de situatie is en hoe lang Pérez langs de kant moet blijven. PSV kan nog niet zeggen of hij dit seizoen überhaupt nog in actie komt.

Zeldzaam

Tuberculose is een infectieziekte die in Nederland relatief weinig voorkomt, maar nog steeds besmettelijk kan zijn. In de topsport komt het zelden voor dat een speler met een dergelijke ziekte wordt geconfronteerd.

De club uit Eindhoven houdt de situatie nauwlettend in de gaten en benadrukt dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

ANP