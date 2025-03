Actieve tuberculose bij PSV-speler vastgesteld, bron- en contactonderzoek opgestart

Bij één van de spelers van PSV is actieve tuberculose vastgesteld. De bewuste speler maakt het naar omstandigheden goed, meldt de Eindhovense club op zijn website. De club noemt de speler niet bij naam.

"Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaard protocollen van de GGD nauwlettend gemonitord", aldus PSV.

Er is melding van de situatie gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. De behandelend longarts, de medische staf van PSV en de GGD Brabant-Zuidoost hebben direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo is er onder meer bron- en contactonderzoek opgestart en de betrokkenen zijn geïnformeerd. "Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat mensen in de omgeving van de geïnfecteerde speler besmet zijn", meldt de club.

Vaccinatie tegen tuberculose wordt in Nederland alleen gegeven aan jonge kinderen van wie een ouder geboren is in een land waar veel tuberculose voorkomt. Ellen Kielestijn vertelde eerder in Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. In de video bovenaan vertelt ze erover.

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en treft meestal de longen. Bij de actieve vorm kunnen de bacteriën via de lucht worden verspreid. "Het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt is beperkt. In de buitenlucht is er sowieso geen besmettingsgevaar", aldus longarts Pascal Wielders, werkzaam bij de GGD Brabant-Zuidoost, in het persbericht.

PSV, de huidige nummer 2 van de Eredivisie, zegt de speler te ondersteunen in zijn herstel en vraagt om de privacy van de spelers te respecteren "In het kader van de AVG-wetgeving (bescherming persoonsgegevens) is PSV niet gerechtigd specifieker in te gaan op de identiteit van het betrokken selectielid."

ANP