Het Nederlands elftal is maandagavond van de mat getikt door Duitsland in de laatste groepswedstrijd van de Nations League. Oranje verloor met 5-0 in het Olympiastadion in Berlijn.

Oranje gaat door de ruime nederlaag als nummer 2 van de poule naar de kwartfinales van de Nations League. De ploeg wordt vrijdag tijdens een loting gekoppeld aan een groepswinnaar uit een andere poule. Frankrijk, Engeland en waarschijnlijk Portugal zijn de mogelijke tegenstanders.

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Duitse doelpunten

Derry Scherhant schoot Duitsland in de 41e minuut op voorsprong. Florian Wirtz maakte in de 60e minuut het tweede doelpunt na slecht verdedigen van Denzel Dumfries, die de aanvoerdersband droeg omdat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong ontbraken. Daarna stortte Nederland helemaal in.

Nico Schlotterbeck kopte de thuisploeg in de 65e minuut naar een voorsprong van 3-0. Wirtz maakte in de 71e minuut zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Brajan Gruda bepaalde de eindstand.