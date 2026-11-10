OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Van PEC Zwolle naar Oranje: Sepp van den Berg krijgt eerste oproep

Voetbal

Vandaag, 13:31

Link gekopieerd

Sepp van den Berg is voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal. De 24-jarige verdediger van Brentford vervangt aanvoerder Virgil van Dijk, die maandag geblesseerd afhaakte. Bondscoach Xavi Hernández heeft daarmee 24 spelers tot zijn beschikking voor de komende Nations League-duels tegen Griekenland en Duitsland.

Naast Van Dijk viel maandag ook aanvaller Brian Brobbey af. Voor hem is vooralsnog geen vervanger opgeroepen.

Van PEC Zwolle naar Oranje

Van den Berg begon zijn carrière bij PEC Zwolle en vertrok in 2019 op 17-jarige leeftijd naar Liverpool. In de zomer van 2024 maakte hij voor 29 miljoen euro de overstap naar Brentford. Bij de huidige nummer acht van de Premier League heeft de verdediger de afgelopen weken een basisplaats veroverd.

Oranje speelt vrijdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Griekenland. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn.

Nederland en Griekenland staan met acht punten bovenaan in de poule. Duitsland volgt met vijf punten en Servië heeft nog geen punten. De beste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League in maart.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Oranje moet Van Dijk en Brobbey missen in cruciale Nations League-duels
Voetbal
Oranje moet Van Dijk en Brobbey missen in cruciale Nations League-duels
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.