Dit is waarom je vanavond moet juichen voor FC Barcelona (én Feyenoord)

Voetballiefhebbers mogen de vlag bijna uithangen: Nederland ligt stevig op koers om op plek zes op de UEFA-coëfficiëntenranglijst te blijven. De voorsprong op Portugal bedraagt 4.717 punten. Theoretisch kunnen de Portugezen nog langszij komen als Benfica de Champions League wint én Vitória SC de Conference League, maar dat scenario lijkt uiterst onwaarschijnlijk.

Plek zes op de ranglijst betekent dat Nederland ook in het seizoen 2026/2027 zes clubs mag afvaardigen naar de Europese toernooien. Dit seizoen zijn dat PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente, AZ en Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles speelden dit jaar kort in Europa en dat was uniek, de club speelde nog niet heel lang in de Eredivisie. Het feest zie je in de video bovenaan dit artikel.

Juichen voor FC Barcelona

Dinsdagavond rond 20.45 uur kan er al gejuicht worden, nog vóór Feyenoord begint aan de zware klus in Milaan. Benfica moet vanavond winnen in Barcelona om nog kans te maken op een plek in de kwartfinale en extra coëfficiëntenpunten. De Portugezen verloren de heenwedstrijd met 0-1 in eigen huis. Mocht Benfica vanavond opnieuw onderuitgaan, dan is Nederland definitief verzekerd van plek zes, ongeacht de prestaties van de overgebleven Nederlandse clubs in Europa.

Nederlandse clubs in Europa

Afgelopen week was weinig reden tot juichen: PSV, Feyenoord én Ajax verloren hun Europese duels. Alleen AZ wist te imponeren met een knappe 1-0 overwinning op Tottenham.

Vanavond trapt Feyenoord de Europese week af met de return tegen Internazionale. De Rotterdammers kampen met personele problemen: onder anderen Paixão en Osman ontbreken. Trauner keert terug in de selectie, maar begint op de bank.