Ajax verspeelt voorsprong en moet aan de bak in Frankfurt

Ajax heeft het thuisduel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League verloren (1-2). Beide clubs treffen elkaar volgende week donderdag voor de beslissende return voor een plek in de kwartfinale.

Brian Brobbey kopte Ajax in de tiende minuut op voorsprong. De spits speelde onbedoeld ook een rol bij de gelijkmaker van Eintracht Frankfurt. Hij veranderde in de 27e minuut een schot van Hugo Larsson van richting, waarna Jay Gorter kansloos was. Die doelman kwam in het veld bij Ajax omdat Remko Pasveer door een blessure niet meer verder kon.

Ellyes Skhiri schoot Eintracht Frankfurt in de zeventigste minuut op voorsprong. Hij trof doel nadat Youri Baas na een duel met Ansgar Knauff was gevallen. De Italiaanse scheidsrechter Simone Sozza zag geen overtreding in dat duel. Jordan Henderson kreeg in de slotfase een gele kaart nadat hij boos was geworden op de arbiter. Hij is daardoor geschorst voor de return.

ANP