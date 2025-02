Union na uitschakeling bij Ajax boos om niet gegeven strafschop: 'Gebroken neus'

De spelers van Union Sint-Gillis vonden na hun uitschakeling in de Europa League door Ajax dat zij een strafschop hadden moeten krijgen tijdens het duel in Amsterdam. Doelman Remko Pasveer kwam in de laatste minuut hard in aanraking met Union-invaller Kevin Rodríguez.

Union meldde een dag na de wedstrijd via X dat Rodríguez een gebroken neus heeft opgelopen bij de botsing met Pasveer.

'Hij bloedde overal'

"Op dat moment zei het gezicht van Rodriguez voldoende. Hij bloedde overal", zei verdediger Kevin Mac Allister bij de Belgische tv-zender Sporza. "Ik zei tegen de scheidsrechter dat hij de fase zelfs niet moest checken, gewoon het bebloede gezicht."

"Misschien had hij gewoon geen persoonlijkheid om nog een keer voor een penalty te fluiten. Je kunt verliezen, maar verliezen door een scheidsrechter…Wij gaan naar huis met lege handen, maar hij zal er niet minder om slapen."

Ook Noah Sadiki was uitgesproken in zijn mening. "We hebben een gast met een bloedneus die helemaal duizelig is. We hebben het allebei gezien en weten het allebei. Het was absoluut een penalty", aldus de middenvelder.

Stunt met 10 man

Ajax ging ondanks de 2-1-nederlaag door naar de achtste finales, na een benutte strafschop van Kenneth Taylor in de verlenging. De Amsterdammers hadden het eerste duel in België met 2-0 gewonnen. Ajacied Davy Klaassen kreeg na 25 minuten rood voor een handsbal in het strafschopgebied, waarna Promise David eveneens vanaf de stip de 2-0 maakte namens Union.

