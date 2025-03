Depay pakt met Corinthians zijn eerste prijs in Brazilië

Memphis Depay heeft zijn eerste prijs gepakt met zijn Braziliaanse club Corinthians. De ploeg van de 31-jarige Oranje-international had tegen Palmeiras in de returnwedstrijd van de finale van het staatskampioenschap van São Paulo genoeg aan een gelijkspel (0-0). Corinthians had anderhalve week geleden het eerste duel bij Palmeiras met 1-0 gewonnen.

Palmeiras miste een kwartier voor tijd een strafschop. Twee minuten later moest Corinthians met tien man verder na een tweede gele kaart voor Félix Torres. In de blessuretijd raakten beide ploegen nog een speler kwijt met rood.

Depay speelde tussen de duels van Corinthians door met Oranje tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Zondag werd het Nederlands elftal na strafschoppen uitgeschakeld. De aanvaller tekende voor één treffer tijdens het tweeluik tegen Spanje.

Depay speelt sinds september bij Corinthians. Eerder kwam hij uit voor PSV, Manchester United, Olympique Lyonnais, Barcelona en Atlético Madrid.

ANP