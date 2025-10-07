Depay met nooddocument onderweg naar Oranje

Memphis Depay sluit dinsdag aan bij het Nederlands elftal, meldt een woordvoerder van de KNVB. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal miste zondagnacht zijn vlucht vanuit Brazilië omdat hij geen paspoort had. Met een nooddocument is hij op weg naar het trainingskamp van de nationale ploeg in Zeist.

Depay zal donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd op Malta niet aan de aftrap staan, maakte bondscoach Ronald Koeman maandag tijdens een persconferentie bekend. "Het plan dat ik met hem in mijn hoofd had, is wel veranderd. Hij zal niet beginnen tegen Malta."

Geen straf

Koeman benadrukte dat Depay, die uitkomt voor het Braziliaanse Corinthians, niet voor straf op de bank moet plaatsnemen. "Zeker niet", stelde hij. "Maar Depay heeft de laatste weken weinig gespeeld en hij moet een lange reis maken. We moeten ook kijken naar de fysieke gesteldheid van hem."

De KNVB meldde maandag voor de persconferentie dat het paspoort van Depay is gestolen. Oranje speelt drie dagen na de uitwedstrijd tegen Malta thuis tegen Finland.