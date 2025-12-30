Bondscoach Sarina Wiegman ontvangt Britse ereorde van koning Charles

Sarina Wiegman is door de Britse koning Charles onderscheiden voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het voetbal. De 56-jarige Nederlandse is benoemd tot Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE). Afgelopen zomer won Wiegman als bondscoach van de Engelse voetbalsters het Europees kampioenschap.

De onderscheiding is bedoeld voor personen zonder Britse nationaliteit die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen worden geridderd, maar mogen de titel Sir of Dame niet officieel voeren.

Populariteit van Sarina Wiegman maakt ook meidenteams enthousiast voor vrouwelijke trainers:

'Enorm dankbaar'

“In Engeland had ik nooit kunnen bedenken dat ik zoveel respect en warmte zou ontvangen”, reageert Wiegman. “Ik ben de fans enorm dankbaar voor hun steun.” Ook sprak ze haar felicitaties uit aan vijf speelsters en de teamarts, die eveneens een koninklijke onderscheiding kregen.

Wiegman beleeft een uiterst succesvol jaar. In september ontving zij tijdens het Gouden Bal-gala de Johan Cruyff Trophy voor beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Eerder deze maand werd ze voor de vijfde keer uitgeroepen tot FIFA Coach of the Year en tijdens het Nederlandse Sportgala op Papendal kreeg ze de titel Coach van het Jaar.