Sarina Wiegman met Engelse voetbalsters opnieuw Europees kampioen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft opnieuw geschiedenis geschreven met het Engelse vrouwenelftal. In de EK-finale tegen Spanje werd het na verlenging 1-1, maar uiteindelijk trokken de Engelse voetbalsters aan het langste eind na een zinderende strafschoppenreeks. Daarmee prolongeert Wiegman de Europese titel die ze in 2022 ook al met Engeland won.

De Nederlandse bondscoach is daarmee de eerste die twee keer op rij een EK-titel wint met hetzelfde team. Eerder was ze al de eerste coach die een EK won met twéé verschillende landen, nadat ze in 2017 met Nederland de titel pakte.

Finale met spanning tot de laatste trap

De wedstrijd in de finale was gespannen en fel. Spanje kwam op voorsprong, maar Engeland wist in de tweede helft langszij te komen. In de verlenging werd er niet meer gescoord. Uiteindelijk moest de beslissing vallen vanaf elf meter. Engeland nam de strafschoppen beter, tot grote vreugde van de speelsters en Wiegman.

Het toernooi was voor de Oranjeleeuwinnen veel minder succesvol. Zij gingen er roemloos in de groepsfase uit, en dat levert spanningen op, weet Noa Vahle te vertellen in deze video:

4:43 Spanningen in de selectie van de Leeuwinnen?

Geen makkelijke finale voor Wiegman

In de finale tegen Spanje zorgde Engeland al vroeg in het duel voor het eerste gevaar. Op aangeven van Alessia Russo wist Lauren James de bal net niet binnen te werken.

Spanje nam daarna het initiatief en voetbalde beter. Grote kansen leverde dat niet op. Engeland was in de negentiende minuut wel weer gevaarlijk. Na een fout in de opbouw van de Spaanse keepster Cata Coll kon Lauren Hemp op doel schieten. Cata Coll herstelde haar fout met een redding.

Kort daarna opende Spanje de score. Mariona Caldentey kopte een goede voorzet van Ona Batlle hard binnen. Engeland raakte kort voor rust James kwijt met een blessure. Chloe Kelly verving haar.

Spanje bleef beter en Alèxia Putellas schoot in de 54e minuut net naast. Engeland kwam drie minuten later, vrijwel uit het niets, langszij. Alessia Russo kopte tegendraads raak, op aangeven van Kelly.

De treffer bracht het vertrouwen terug, al was Spanje ook in de resterende speeltijd de betere ploeg. Gescoord werd er niet meer en ook in de verlenging lukte het beide ploegen niet toe te slaan.

Strafschoppen

Niet voor het eerst dit EK moesten strafschoppen de beslissing brengen. Beth Mead miste als eerste, nadat ze de penalty over moest nemen na te zijn uitgegleden. De Spaanse vrouwen faalden ook vanaf elf meter, drie keer. Kelly benutte de beslissende strafschop.

Hart van Nederland/ANP