Engelse bondscoach Wiegman coach van het jaar, blijft andere Nederlander voor

Sarina Wiegman is uitgeroepen tot coach van het jaar bij de vrouwen. De bondscoach van Engeland won de prijs bij het Ballon d'Or-gala in Parijs. De Nederlandse Wiegman kreeg de voorkeur boven onder anderen Renée Slegers, de Nederlandse coach van de voetbalsters van Arsenal, die afgelopen jaar de Champions League wonnen.

De 55-jarige Wiegman prolongeerde met de voetbalsters van Engeland afgelopen zomer de Europese titel. In de finale werd Spanje na strafschoppen verslagen. Wiegman werd in 2022 en 2023 al uitgeroepen tot UEFA coach van het jaar bij de voetbalsters. Ze werd ook al vier keer bij de FIFA uitgeroepen tot coach van het jaar bij de voetbalsters.

ANP