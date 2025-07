Nu al voorbij: fans balen na vroege uitschakeling Oranjeleeuwinnen

De poule des doods van het EK is uiteindelijk een maatje te groot gebleken voor de Oranjeleeuwinnen. Zondagavond viel in Basel tegen Frankrijk uiteindelijk definitief het doek en hoewel het er natuurlijk wel een beetje aan zat te komen balen de oranjefans na een slechte nacht slapen deze ochtend nog steeds als een stekker. Oranjefan Jolanda Burger stond met haar nicht op de camping en baalt als een stekker, vertelt ze in bovenstaande video.

De voetbalsters werden na een 5-2-nederlaag tegen Frankrijk al in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg van de afscheidnemende bondscoach Andries Jonker had in Basel een zege met drie doelpunten verschil nodig. Na een 2-1-voorsprong bij rust was er nog hoop, maar in de tweede helft bleek Frankrijk veel te sterk.

Kwartfinales

De opdracht voor de ploeg van Jonker in Zwitserland was al haast onmogelijk geworden na de 4-0-nederlaag tegen Engeland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman plaatste zich samen met groepswinnaar Frankrijk voor de kwartfinales.

Hart van Nederland/ANP