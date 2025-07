'Wonder van Bazel' blijft uit: Nederland uitgeschakeld op EK

Het 'Wonder van Bazel' is er niet gekomen. De Oranjeleeuwinnen zijn uitgeschakeld op het EK na een 2-5 nederlaag tegen Frankrijk. Alleen een zege met drie doelpunten verschil had Nederland nog naar de kwartfinales kunnen brengen.

Frankrijk kwam in de 22e minuut op 0-1 via Toletti, maar Victoria Pelova maakte twee minuten later alweer gelijk. Vlak voor rust liep Bacha de bal in eigen doel: 2-1 voor Nederland. De hoop groeide, maar na rust draaiden de Fransen het duel om. Katoto maakte in minuut 61 de 2-2 en drie minuten later viel ook de 2-3. Tot overmaat van ramp werd het 2 minuten later ook nog 2-4. In de extra tijd werd het zelfs 2-5 door een penalty tegen.

Daarmee valt het doek voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Ondanks een dappere strijd en een feestende Oranjemars in Bazel, komt er geen vervolg voor Oranje op dit EK.

Aan de fans in Bazel lag het niet. Zij maakten er voorafgaand aan de wedstrijd een feestje van: