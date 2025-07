Oranjefans zien het goedkomen met de Leeuwinnen: 'Wat zijn 3 doelpunten nou?'

Zondag spelen de Oranjeleeuwinnen de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk. Ze moeten met minstens 3-0 winnen, anders is het EK Vrouwenvoetbal einde verhaal voor Nederland. Op de camping in Zwitserland zien de fans het - zoals het hoort - zonnig in.

"We kunnen wel met een sip gezicht hier gaan zitten, maar we moeten toch door, dus gewoon gaan", vindt een jonge voetbalfan op de Zwitserse camping. In Zürich verloor Nederland woensdagavond met maar liefst 4-0 van titelverdediger Engeland. Een vrouw geeft toe dat het wel even geduurd heeft voor haar goede humeur terugkwam. "Maar nu ben ik weer lekker positief, we gaan er tegenaan."

"Het was pijnlijk", geeft een andere Nederlandse campingsgast toe. "Ik was even in rouw. Maar nu heb ik er weer het volste vertrouwen in. het komt helemaal goed." Dan moet wel Van de Donk opgesteld worden, vult een ander aan. Maar dan gaat het lukken: "Wat zijn drie doelpunten nou?"