Leeuwinnen spelen in Basel, waar oranjegekte in 2008 hoogtepunt bereikte

Zondag is het zover: de laatste wedstrijd die de Oranjeleeuwinnen spelen in de groepsfase tegen Frankrijk. Ze moeten deze met minstens 3-0 winnen, anders is het einde verhaal. Dit keer staat het te gebeuren in de stad Basel. Hart van Nederland blikt in de Zwitserse stad terug op de oranjekoorts tijdens het EK 2008, toen duizenden Nederlandse fans diezelfde stad overspoelden.

De Nederlandse Casper Kerdijk, hovenier, was destijds bij de EK-gekte. Casper verhuisde in 1990 naar Zwitserland voor de liefde. Hij kreeg met zijn Zwitserse vrouw twee zoons (17 en 22) en een dochter (20 jaar). Hij woont er nu 35 jaar en heeft dus ook een eigen zaak, waar tijdens het EK een oranje auto voor de deur staat en een oranje vlag hangt.

Sherida Spitse geeft vrijdag een update over de sfeer bij de Oranjeleeuwinnen:

1:29 Oranjeleeuwinnen houden moed: 'We moeten door'

Casper is altijd al Oranjefan geweest en zijn kinderen daardoor ook. "Mijn dochter is gek van de Oranjedames en de sfeer, helemaal nu het feest in onze stad is. Ze was ook bij de fanwalk in Zürich", vertelt Casper.

In 2008 was Casper ook van de partij, met zijn zus uit Australië en vrouw en kinderen. "Het was een groot feest. Tijdens de openingswedstrijd beviel mijn vrouw van ons tweede zoontje, dus het moment zit nog goed in mijn geheugen."

Omdat het zo'n speciaal moment in 2008 was, kan Casper niet wachten om de Oranjeleeuwinnen goed aan te moedigen komende zondag. "Ook al denk ik dat we eruitgaan... Maar goed, we gaan een groot feest maken. Dat gaan we doen.