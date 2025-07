Oranjeleeuwinnen flink onderuit op EK: 4-0 tegen titelverdediger Engeland

Oranje is flink onderuit gegaan op het EK vrouwenvoetbal. In Zürich verloor Nederland woensdagavond met maar liefst 4-0 van titelverdediger Engeland.

Het ging al vroeg mis voor de ploeg van bondscoach Jonker. In de 22e minuut schoot Lauren James de 1-0. Kort voor rust volgde de tweede treffer, toen Stanway de bal vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot: 2-0.

In de tweede helft liep Engeland verder uit. James maakte haar tweede van de avond in de 60e minuut, na een geblokt schot van Toone. Amper zeven minuten later was het opnieuw raak: Toone zelf scoorde de 4-0 en maakte de afstraffing compleet.

Nederland kon daar weinig tegenover stellen en wist geen enkele keer te scoren. Een pijnlijke avond voor de Oranje Leeuwinnen, die het lastig hadden.

De volgende wedstrijd is zondag 13 juli om 21.00 uur. Oranje speelt dan tegen Frankrijk.

Aan de fans in Zürich heeft het in ieder geval niet gelegen. Zij maakten er voorafgaand aan de wedstijd een feestje van: