Bondscoach Hongarije neemt 'ongepast' juichende Weghorst niets kwalijk

Het heeft best wel wat commotie opgeleverd: Wout Weghorst die juichte na zijn goal tijdens de wedstrijd Hongarije - Nederland zaterdagavond. Het doelpunt viel namelijk vlak nadat Hongaarse assistent-bondscoach gereanimeerd was. Maar de Hongaarse bondscoach Marco Rossi geeft aan dat hij Weghorst niks kwalijk neemt.

"Het is normaal dat je juicht als je scoort", zegt de Hongaarse bondscoach na afloop van de wedstrijd tegen Ziggo Sport. Nog geen zeven minuten nadat de wedstrijd was begonnen werd de Hongaarse assistent Ádám Szalai onwel in de dug-out. Door snelle medische hulp werd de 36-jarige oud-speler naar het ziekenhuis gebracht.

Buiten levensgevaar

Weghorst zei achteraf nog tegen verslaggevers dat hij misschien wel wat ingetogener had kunnen juichen. "Achteraf denk je: was het respectvoller geweest om minder uitbundig te juichen?" Maar volgens Rossi hoeft hij zich daar helemaal niet druk om te maken. "Zeker in een stadion als dit, vol met fans. Dat hebben we te accepteren, we moeten onze tegenstander feliciteren."

Vlak na de wedstrijd werd ook bekend dat het een stuk beter gaat met de assistent. "hij praat weer, hij is buiten levensgevaar. Dat is het beste nieuws voor ons vanavond. Ik ben de medische hulpverleners erg dankbaar, ze hebben ons heel erg geholpen", zegt de Hongaarse bondscoach.