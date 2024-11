Oranje na ruime zege op Hongaren naar kwartfinales Nations League

Het Nederlands elftal staat in de kwartfinales van de Nations League. In de Johan Cruijff ArenA won het elftal van bondscoach Ronald Koeman van directe concurrent Hongarije met 4-0. Oranje, dat dinsdag nog op bezoek gaat bij Bosnië en Herzegovina, eindigt daardoor achter Duitsland als tweede in groep 3 van de A-divisie. Hierdoor mag Oranje door in de Nations League.

Wout Weghorst opende vanuit een strafschop de score in de 21e minuut, kort nadat het spel enige tijd stillag nadat de Hongaarse assistent Ádám Szalai onwel was geworden. Hij bleek later "stabiel en bij bewustzijn". Kort voor rust kreeg Nederland weer een penalty en dit keer schoot Cody Gakpo raak (2-0).

Denzel Dumfries zorgde in de 64e minuut met een diagonaal schot voor de 3-0 en Teun Koopmeiners bepaalde tegen het eind van de wedstrijd de eindstand.

Frenkie de Jong maakte na lange tijd als basisspeler zijn rentree bij Oranje. Ook invallers Koopmeiners en Noa Lang keerden na blessures terug als international.

Kwartfinales

Door de winst van Nederland heeft het zich verzekerd van een plek bij de laatste acht landen van de Nations League. In de kwartfinales van het toernooi wordt het wel een stuk moeilijker voor Oranje. Ze komen dan Portugal, Spanje, Italië of Frankrijk tegen.

Nederland speelt in maart als nummer 2 in de kwartfinale eerst thuis en dan uit. De vier winnaars van de kwartfinales gaan door naar de Final Four van de Nations League in juni. Aankomende dinsdag speelt Nederland in de poulefase nog wel tegen en in Bosnië en Herzegovina.

