Duel Oranje kort onderbroken om medische redenen op Hongaarse bank

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije in de Nations League is na zo'n tien minuten onderbroken. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano legde het duel in de Johan Cruijff ArenA stil om medische redenen. Op de bank van Hongarije werd assistent-trainer, Ádám Szalai (36), van het Hongaarse team onwel.

Artsen van beide ploegen en medisch personeel kwamen snel aangesneld voor hulp. Na de eerste hulp verleend te hebben, werd het slachtoffer onder applaus met een brancard richting een ambulance vervoerd. Hij was bij kennis toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Nadat het duel na een kwartier werd hervat, bracht Wout Weghorst Oranje via een strafschop op voorsprong (1-0). Tegen het einde van de eerste helft verdubbelde Cody Gakpo de score, eveneens vanaf de penaltystip. Halverwege de tweede helft wist Denzel Dumfries er 3-0 van te maken. Als kers op de taart werd het tegen het einde van de wedstrijd nog zelfs 4-0 door Teun Koopmeiners.

