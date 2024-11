Kritiek op juichende Weghorst na penalty: 'Geen moment bij stilgestaan'

Na de ruime 4-0 overwinning van Nederland op Hongarije in de Nations League ligt Wout Weghorst onder vuur. De spits vierde zijn treffer, ondanks dat het duel kort daarvoor was stilgelegd vanwege een medische noodsituatie bij de Hongaarse assistent Ádám Szalai. Op sociale media wordt zijn juichmoment bekritiseerd.

Weghorst reageerde later op de commotie rond zijn juichmoment. "Dat mijn penalty ondergeschikt is aan een leven, hoef ik denk ik niemand uit te leggen", vertelde de spits. "Tijdens de wedstrijd heb ik er geen moment aan gedacht. Uiteindelijk gaat de wedstrijd door. Dan moet de knop om. Je zit zo in de focus, in de spanning. Maar achteraf denk je: er is net iemand gereanimeerd. Ik heb daar eerlijk gezegd niet bij stilgestaan."

Ronald Koeman

Tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA verdedigde Koeman zijn speler. "De situatie was onder controle, hij vocht niet meer voor zijn leven", zei de bondscoach over Szalai. "De Hongaren kozen ervoor om door te voetballen. Dan vind ik dat je mag juichen en iedereen vult dat in op zijn eigen manier. Ik hoor dat er nu van alles voorbijkomt op sociale media, maar daar zitten veel hersenloze mensen op."

De medische situatie van Szalai zorgde voor een moment van spanning in de ArenA. Koeman gaf aan dat ook hij schrok. "Iedereen staat eromheen en ik begreep later dat het best wel ernstig was. Je bidt natuurlijk dat het goed afloopt met hem."

Met de overwinning op Hongarije zette Nederland een belangrijke stap in de Nations League.

ANP