Arnhem loopt uit voor gered Vitesse: meeste seizoenskaarten sinds 2009 verkocht

Vitesse heeft dit seizoen al 11.000 seizoenskaarten verkocht. Dat heeft de club dinsdagmiddag zelf bekendgemaakt. Het is het hoogste aantal sinds het seizoen 2009/2010. De afgelopen jaren kwam Vitesse nog uit in de Eredivisie, nu in de Keuken Kampioen Divisie.

Het voortbestaan van de Arnhemse club was de afgelopen maanden zeer onzeker vanwege grote financiële problemen. Pas begin deze maand werd de proflicentie toegekend.

Clubliefde

"We vervloeken onze club, onze mooie club. Dag en nacht. Uit frustratie, teleurstelling, maar bovenal uit clubliefde: geel-zwarte clubliefde. We zetten gezamenlijk de schouders eronder, uit liefde voor onze club. Dit gevoel valt niet uit te leggen, maar één ding is duidelijk: het maakt ons trots. Samen staan we achter Vites, ook komend seizoen, ongeacht de divisie", schrijft de club bij de teller van het aantal seizoenskaarthouders.

Vitesse heeft na twee duels 3 punten. Vorige week won de ploeg van trainer John van de Brom de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo met 1-0.

ANP