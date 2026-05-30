Arne Slot per direct ontslagen bij Liverpool na teleurstellend seizoen

Vandaag, 13:29

Arne Slot staat op het punt te vertrekken bij Liverpool. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. De Engelse topclub heeft het bericht ook via X bevestigd.

De 47-jarige Nederlander beleefde vorig seizoen nog een droomjaar met Liverpool door kampioen van Engeland te worden. Dit seizoen verliep echter een stuk minder succesvol. De ploeg eindigde als vijfde in de Premier League en stelde daarmee wel nog een ticket voor de Champions League veilig.

Wisselvallige resultaten

Gedurende het seizoen werd regelmatig gespeculeerd over een mogelijk ontslag van Slot vanwege de wisselvallige resultaten. Liverpool hield echter vast aan de trainer tot het einde van de competitie.

Volgens Romano heeft Liverpool inmiddels een opvolger op het oog. Andoni Iraola, momenteel trainer van Bournemouth, geldt als de belangrijkste kandidaat. De Spanjaard leidde Bournemouth naar de zesde plaats in de Premier League en ligt nog tot eind volgende maand vast bij de club.

