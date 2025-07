Trainer Arne Slot emotioneel door overlijden Jota: 'Pijn ongelooflijk rauw'

Liverpool-trainer Arne Slot heeft met diepe emotie gereageerd op het overlijden van Diogo Jota. In een persoonlijke verklaring sprak hij zijn medeleven uit met de familie en de voetbalwereld.

' Wat te zeggen?', begint Slot zijn statement. 'Wat kan iemand zeggen als de pijn zo ongelooflijk rauw is? Ik wou dat ik de woorden had, maar ik weet dat ik die niet heb', aldus Slot. Hij benadrukt dat zijn eerste gedachten niet die zijn van een voetbalmanager, maar van een vader, zoon, broer en oom. 'Ze behoren tot de familie van Diogo en Andre Silva die zo’n onvoorstelbaar verlies hebben meegemaakt.'

Slot stelt dat de familie nooit alleen zal staan: 'De spelers, het personeel en de supporters van Liverpool, en ook de bredere voetbalfamilie, zijn allemaal bij hen.' Hij noemt Jota een geliefde teamgenoot en een bijzonder mens, die hard werkte en altijd toonde wat het betekent om een echte Liverpool-speler te zijn.

Medeleven

' Diogo was niet alleen een vriend voor enkelen, maar voor iedereen. Hij gaf anderen een goed gevoel gewoon door er te zijn', zegt Slot. Hij sluit af met een persoonlijke boodschap voor de nabestaanden: 'Mijn medeleven gaat uit naar Diogo’s vrouw Rute, hun drie kinderen en de families van Diogo en Andre Silva. We zullen Diogo vieren, zijn doelen herinneren en zijn lied zingen. Voor nu rouwen we om zijn verlies en zullen we hem nooit vergeten.'