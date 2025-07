Liverpool-speler Diogo Jota (28) verongelukt, nog geen twee weken na huwelijk

Voetballer Diogo Jota van Liverpool is omgekomen bij een verkeersongeval in Spanje. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Spaanse persbureau EFE.

Het ongeluk gebeurde in de provincie Zamora in de regio Castilië en León in het noordwesten van Spanje. Volgens de Spaanse krant Marca zat Jota met zijn broer André in de auto die ter hoogte van Palacios de Sanabria op de A52 van de weg raakte. Volgens de brandweer van de provincie Zamora is de auto daarna in brand gevlogen en zijn beide inzittenden omgekomen.

De 28-jarige Portugees speelt sinds 2020 voor Liverpool. Met het team van coach Arne Slot werd hij afgelopen seizoen kampioen in de Premier League. Jota speelde vorige maand met Portugal de finale van de Nations League tegen Spanje, waarin de Portugezen na strafschoppen wonnen. De Liverpool-aanvaller kwam toen in de verlenging in de ploeg.

Nog geen twee weken geleden stapte Jota in het huwelijksbootje met Rute Cardoso. Hij laat ook drie jonge kinderen achter.

'Onherstelbaar verlies'

De Portugese voetbalbond laat via X weten "totaal geschokt" te zijn door het overlijden van Diogo Jota en zijn broer André Silva donderdagochtend in Spanje. "Hij was veel meer dan de fantastische speler, met bijna vijftig interlands voor het nationale elftal. Hij was een buitengewoon persoon, gerespecteerd door al zijn teamgenoten en tegenstanders. We zijn twee kampioenen kwijtgeraakt. Het overlijden van Diogo en André Silva betekent een onherstelbaar verlies voor het Portugese voetbal en we zullen hun nalatenschap elke dag eren."

De Portugese voetbalbond heeft de UEFA gevraagd om een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd van de Portugese voetbalsters tegen Spanje op het EK in Zwitserland.

Hart van Nederland/ANP