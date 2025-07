Van Dijk legt bij uitvaart Jota bloemenkrans met nummer 20 neer

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zaterdag bij het begin van de uitvaart van ploeggenoot Diogo Jota in São Cosme in de buurt van Porto een rode bloemenkrans neergelegd. Op die krans staat in het wit rugnummer 20. Jota voetbalde bij Liverpool met dat nummer.

Liverpool liet donderdag weten dat niemand bij de Engelse kampioen het nummer in de toekomst nog zal dragen.

Het nieuws kwam als een bom binnen. In onderstaande video zie je een aantal reacties:

4:01 Liverpool-speler Diogo Jota overlijdt nog geen twee weken na huwelijk

Uitvaart

Naast Van Dijk zijn ook mede-internationals Cody Gakpo en Ryan Gravenberch bij de uitvaart aanwezig, net als trainer Arne Slot. Jota en zijn jongere broer André Silva kwamen donderdag om het leven toen hun auto van de snelweg raakte.

Liverpool zou komende maandag aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen beginnen, maar de spelers krijgen meer tijd om het verlies van Jota te verwerken, melden Engelse media.

ANP